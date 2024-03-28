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В Первоуральске за выдачу кредитов оштрафовали ломбард
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске нашёлся ломбард, который выдавал краткосрочные кредиты под залог при том, что делать это только банки и некоторые ломбарды, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы, состоящие в соответствующем реестре.
Как установила прокуратура, первоуральский ломбард «Партнер», в таком реестре не состоял, а кредиты выдавал под видом комиссионной реализации бывших в употреблении товаров, которые оставались в залоге на время займа.
В настоящее время постановление суда не вступило в законную силу.
Как установила прокуратура, первоуральский ломбард «Партнер», в таком реестре не состоял, а кредиты выдавал под видом комиссионной реализации бывших в употреблении товаров, которые оставались в залоге на время займа.
«В этой связи прокурор Первоуральска в отношении юридического лица ООО "Партнер" возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.56 КоАП РФ – незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), – по результатам рассмотрения которого юридическое лицо оштрафовано на 300 тысяч рублей»,
– рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В настоящее время постановление суда не вступило в законную силу.
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