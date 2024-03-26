Екатеринбургские полицейские в ходе рейда выявили 24 нарушителя миграционного законодательства





рассказали в «Патрульном участке». «В результате выявлено 13 иностранцев с нарушением режима пребывания на территории РФ (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), ещё 11 иностранных граждан нарушили иммиграционные правила, а именно уклонились от прохождения идентификации личности (ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Екатеринбургские полицейские в ходе рейда в Академическом районе при проверке 153 иностранных граждан, обнаружили 24 нарушителей миграционного законодательства.Там также сообщили, что один иностранец 2003 года рождения был привлечен по статье 18.10 КоАП РФ – за незаконное осуществление трудовой деятельности. От ответственности не ушёл и его работодатель. В отношении него составили административный протокол статье 18.15 КоАП РФ – «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина».