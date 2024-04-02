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В центре «Эрмитаж-Урал» откроют выставку работ Альбрехта Дюрера

14.23 Четверг, 4 апреля 2024
Фото предоставлено центром «Эрмитаж-Урал»
Екатеринбургский музей изобразительных искусств анонсировал выставку из собрания Государственного Эрмитажа «Альбрехт Дюрер – гений Северного Возрождения», посвящённую одному из главных мастеров гравюры в истории мирового искусства.

Художественное наследие Альбрехта Дюрера (1471–1528) охватывает почти 100 картин, около 1000 акварелей и рисунков, более 100 гравюр на металле, примерно 350 ксилографий и более 400 книжных иллюстраций, поэтому для выставки отобрали работы мастера таким образом, чтобы показать всё многообразие техник и направлений работы художника.

Выставка будет состоять из нескольких разделов. Первый – «Начало. Учителя и истоки» – расскажет о мастерах, ставших для Дюрера учителями и ориентирами. Во второй будут наиболее востребованные современниками Дюрера графические циклы: «Апокалипсис», «Жизнь Марии» – история Богоматери, основанная на множестве апокрифических источников, – и «Страсти Христовы», представленные в нескольких сериях. Ещё один раздел будет посвящен гравюре «Носорог».

Также на выставке будет представлен отдельный блок «Новая иконография», в котором будут представлены произведения Дюрера на религиозные, аллегорические и светские темы. В их числе «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье» и знаменитая «Меланхолия».

Последний раздел выставки – «Под знаком Дюрера» – будет посвящен влиянию мастера на искусство XVI – начала XX века. В него также войдут произведения, где главным героем становится сам художник.

Так как графика очень чувствительна к свету, выставку организуют в двух частях: с 10 апреля по 23 июня и с 26 июня по 15 сентября.

«Показывать гравюры и рисунки можно очень непродолжительное время. Поэтому выставку ждёт обязательная ротация: в конце июня одни листы на экспозиции сменят другие, и посетители смогут увидеть существенно обновлённый проект. Вместе с этим такая ротация позволит представить вниманию зрителя все важнейшие произведения Альбрехта Дюрера»,

– объяснили в центре «Эрмитаж-Урал».


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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