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Свердловский областной суд начал процесс по делу изнасиловании и убийстве двух женщин в 2012 году

13.40 Четверг, 4 апреля 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Юрия Кочева и Валерия Брагина, которых обвиняют в изнасиловании и убийстве двух женщин в 2012 году. Процесс по делу сделал и закрытым.

Речь идёт о преступлениях, совершённых, по данным органов предварительного расследования, ещё в мае 2012 года в селе Рахмангулово Красноуфимского района, где 25 августа 2013 года во время дорожных работ нашли останки двух женщин, которых на тот момент больше года считали без вести пропавшими. Фигурантов дела нашли лишь в августе 2023 года.

Мужчинам предъявлены обвинения в изнасиловании, совершённом группой лиц по предварительному сговору, и убийстве двух лиц, также совершённом группой лиц, сопряжённое с изнасилованием, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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13:40 Свердловский областной суд начал процесс по делу изнасиловании и убийстве двух женщин в 2012 году
13:07 В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела обвиняемого сожжении четырёх человек
12:34 Напугавшие екатеринбуржцев беспилотники запускали специалисты МЧС
12:15 Свердловские дорожники предупредили о пробке на Пермском тракте
11:44 «УГМК-Застройщик» получил 4,5 миллиарда рублей от Сбера на строительство первой очереди ЖК «Никольский»
11:11 В Свердловской области начали проверять лесоперерабатывающие предприятия
10:51 Жители Ревды жалуются на едкий дым
10:20 В Екатеринбурге 14-летняя школьница на электросамокате угодила под машину
09:36 СК возбудил уголовное дело в связи со смертью рабочего в Нижней Туре
23:16 ХК «Автомобилист» проиграл первый матч полуфинала Кубка Гагарина «Металлургу»
23:04 Гол защитника с углового позволил «Уралу» пройти «Локомотив» в Кубке России по футболу
21:04 Екатеринбургский культурист получил условный срок за неудачный выбор товара в Интернете
20:23 За гибель рабочего перед Белоярским судом ответит его торопливый коллега
19:53 В Свердловской области ужесточат наказания для поджигателей лесов
18:58 На крупные выплаты попала втюхавшая екатеринбуржцу ненужные товары компания
18:32 С сезоном дорожных работ в Екатеринбурге может вырасти количество ДТП
17:33 Жителей Свердловской области предупреждают о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду
17:14 Международный показ мод пройдёт на 301-летие Екатеринбурга в ангаре для самолётов «Уральских авиалиний»
17:04 В Каменске-Уральском нашли подростков, стрелявших по автобусу
16:31 К забастовке алапаевской «Авиалесоохраны» подключились ещё два подразделения
16:12 В Екатеринбурге на перекрестке Блюхера – Мира произошла серьёзная авария
15:43 Свердловские власти анонсировали закупку новой партии техники для тушения лесных пожаров
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