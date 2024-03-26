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Свердловский областной суд начал процесс по делу изнасиловании и убийстве двух женщин в 2012 году
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Юрия Кочева и Валерия Брагина, которых обвиняют в изнасиловании и убийстве двух женщин в 2012 году. Процесс по делу сделал и закрытым.
Речь идёт о преступлениях, совершённых, по данным органов предварительного расследования, ещё в мае 2012 года в селе Рахмангулово Красноуфимского района, где 25 августа 2013 года во время дорожных работ нашли останки двух женщин, которых на тот момент больше года считали без вести пропавшими. Фигурантов дела нашли лишь в августе 2023 года.
Мужчинам предъявлены обвинения в изнасиловании, совершённом группой лиц по предварительному сговору, и убийстве двух лиц, также совершённом группой лиц, сопряжённое с изнасилованием, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда.
Речь идёт о преступлениях, совершённых, по данным органов предварительного расследования, ещё в мае 2012 года в селе Рахмангулово Красноуфимского района, где 25 августа 2013 года во время дорожных работ нашли останки двух женщин, которых на тот момент больше года считали без вести пропавшими. Фигурантов дела нашли лишь в августе 2023 года.
Мужчинам предъявлены обвинения в изнасиловании, совершённом группой лиц по предварительному сговору, и убийстве двух лиц, также совершённом группой лиц, сопряжённое с изнасилованием, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда.
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