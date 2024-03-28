Свердловские дорожники предупредили о пробке на Пермском тракте





– говорится в сообщении «Уралуправтодора». «На автодороге Р-242 с 319-го по 324-й километр затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Дорожники предупреждают автомобилистов о пробке на Пермском тракте в Свердловской области. Водителей просят планировать свой маршрут заранее.Объезжать пробку предлагают через село Новоалексеевское и Первоуральск со съездом на 332-м километре и возвращением на дорогу на 316-м.