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Свердловские дорожники предупредили о пробке на Пермском тракте
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Дорожники предупреждают автомобилистов о пробке на Пермском тракте в Свердловской области. Водителей просят планировать свой маршрут заранее.
Объезжать пробку предлагают через село Новоалексеевское и Первоуральск со съездом на 332-м километре и возвращением на дорогу на 316-м.
«На автодороге Р-242 с 319-го по 324-й километр затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ»,
– говорится в сообщении «Уралуправтодора».
Объезжать пробку предлагают через село Новоалексеевское и Первоуральск со съездом на 332-м километре и возвращением на дорогу на 316-м.
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