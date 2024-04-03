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За гибель рабочего перед Белоярским судом ответит его торопливый коллега
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Белоярский районный суд готовится к рассмотрению дела о причинении смерти по неосторожности. На скамье подсудимых окажется коллега погибшего, оператор буровой установки.
Инцидент, который станет ключевой темой судебного процесса, произошёл в посёлке Рассоха, расположенном на территории Белоярского района. В июне прошлого года там во время работ по подготовке к заливке фундамента погиб мужчина. Он тоже принимал участие в работах, когда на него упал буровой шнек, причинив травмы таза и внутренних органов. Пострадавший был ещё жив, когда на место происшествия прибыла машина «Скорой помощи», но врачи ближайшей больницы спасти его не сумели.
В произошедшем после прокурорской проверки был признан оператор буровой установки. По версии следствия, он бурил отверстия для последующей заливки фундамента, а когда извлекал из земли буровой шнек, его коллега подходил и чистил шнек от налипшей грязи. В какой-то момент оператор бура не дождался, когда товарищ отойдёт от установки на безопасное расстояние, и именно в этот момент оторвался элемент крепления штека, что и привело к трагедии.
По информации прокуратуры Свердловской области, уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ уже передано в Белоярский районный суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Инцидент, который станет ключевой темой судебного процесса, произошёл в посёлке Рассоха, расположенном на территории Белоярского района. В июне прошлого года там во время работ по подготовке к заливке фундамента погиб мужчина. Он тоже принимал участие в работах, когда на него упал буровой шнек, причинив травмы таза и внутренних органов. Пострадавший был ещё жив, когда на место происшествия прибыла машина «Скорой помощи», но врачи ближайшей больницы спасти его не сумели.
В произошедшем после прокурорской проверки был признан оператор буровой установки. По версии следствия, он бурил отверстия для последующей заливки фундамента, а когда извлекал из земли буровой шнек, его коллега подходил и чистил шнек от налипшей грязи. В какой-то момент оператор бура не дождался, когда товарищ отойдёт от установки на безопасное расстояние, и именно в этот момент оторвался элемент крепления штека, что и привело к трагедии.
По информации прокуратуры Свердловской области, уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ уже передано в Белоярский районный суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
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В Белоярском районе будут судить обвиняемого в гибели коллеги оператора буровой установки
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