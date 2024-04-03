За гибель рабочего перед Белоярским судом ответит его торопливый коллега

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Белоярский районный суд готовится к рассмотрению дела о причинении смерти по неосторожности. На скамье подсудимых окажется коллега погибшего, оператор буровой установки.Инцидент, который станет ключевой темой судебного процесса, произошёл в посёлке Рассоха, расположенном на территории Белоярского района. В июне прошлого года там во время работ по подготовке к заливке фундамента погиб мужчина. Он тоже принимал участие в работах, когда на него упал буровой шнек, причинив травмы таза и внутренних органов. Пострадавший был ещё жив, когда на место происшествия прибыла машина «Скорой помощи», но врачи ближайшей больницы спасти его не сумели.В произошедшем после прокурорской проверки был признан оператор буровой установки. По версии следствия, он бурил отверстия для последующей заливки фундамента, а когда извлекал из земли буровой шнек, его коллега подходил и чистил шнек от налипшей грязи. В какой-то момент оператор бура не дождался, когда товарищ отойдёт от установки на безопасное расстояние, и именно в этот момент оторвался элемент крепления штека, что и привело к трагедии.По информации прокуратуры Свердловской области, уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ уже передано в Белоярский районный суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.