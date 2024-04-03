В Свердловской области ужесточат наказания для поджигателей лесов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Масштабные природные пожары, с которыми свердловчанам приходится бороться каждое лето, заставляют искать методы их предотвращения. Например, строже наказывать тех, кто либо поджёг лес, либо своими действиями вызвал угрозу возникновения лесного пожара.На этой неделе начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской области Станислав Шевелев заявил, что ужесточаются наказания для виновников лесных пожаров. «Мы вынуждены действовать довольно жёстко, чтобы ситуация на территории оставалась под контролем», — в частности, сказал он.Пока никакой конкретики, но, по всей видимости, повысятся штрафы для нарушителей, и будет более бдительным надзор за тем, что происходит на территории лесопарков и природных зон, не входящих в их границы (и тут впору бы поставить вопрос о возрождении лесничества, фактически отменённого в силу экономии).Согласно приведённым Станиславом Шевелевым цифрам, в прошлом году было зафиксировано более четырёх с половиной тысяч случаев нарушения правил пожарной безопасности в природных зонах. В общей сложности штрафов набралось на сумму более 77 миллионов рублей, из них — свыше 10 миллионов за разведение открытого огня в период противопожарного режима.