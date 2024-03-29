Жителей Свердловской области предупреждают о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду. Кроме этого, по их прогнозам, в регионе ожидается потепление до +18°C.малооблачно, без осадков. Ночью +3…+8°C, днём +12…+17°C. Ветер 6-11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек, ночью в горах до 20 м/сек.малооблачно, без осадков. Ночью +6…+8°C, днём +14…+16°C. Ветер 6-11 м/сек.переменная облачность, преимущественно без осадков, днём на севере местами небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ночью +2…+7°C, днём +13…+18°C, на севере +5…+10°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 17 м/сек.переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+6°C, днём +16…+18°C. Ветер 4-9 м/сек.Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».