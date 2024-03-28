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В Екатеринбурге запретят стоянку напротив 114-го детского сада
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге решили запретить стоянку напротив 114-го детского сада на улице Шейнкмана. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе мэрии.
Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на данном участке планируют установить 22 апреля.
«Центр организации движения информирует горожан об установке новых дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на подъезде к зданию детского сада на улице Шейнкмана, 124. Цель установки знаков – обеспечение безопасности дорожного движения на данном участке»,
– сообщили в городской администрации.
Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на данном участке планируют установить 22 апреля.
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