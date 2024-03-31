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Под «умелым» руководством Екатеринбург ухнул в рейтинге качества городской среды
Фото: Вечерние Ведомости
За пять последних лет качество городской среды в Екатеринбурге резко ухудшилось. Об этом свидетельствует ресурс, мониторящий проживание в 16 крупнейших городах России.
Согласно Индексу качества городской среды, в 2018 году Екатеринбург был в тройке лидеров, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Сейчас же уральская столица в хвосте верхней десятки, уступив не только столицам государственной и культурной, но и таким городам, как Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону.
Проект Индекс качества городской среды был запущен при государственной поддержке Министерством строительством и ЖКХ. Результаты индексирования используются, в том числе, для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ (например, программе формирования современной городской среды). При составлении рейтинга рассматриваются такие характеристики, как озеленение, жильё и прилегающие пространства, общественно-деловая структура и другие. В общей сложности учитывается 36 факторов.
Среди параметров, по которым за последние годы Екатеринбург «ухнул» в рейтинге, качество жилья и озеленение (про которое власти города рапортуют исключительно в духе «всё хорошо, прекрасная маркиза»).
Согласно Индексу качества городской среды, в 2018 году Екатеринбург был в тройке лидеров, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Сейчас же уральская столица в хвосте верхней десятки, уступив не только столицам государственной и культурной, но и таким городам, как Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону.
Проект Индекс качества городской среды был запущен при государственной поддержке Министерством строительством и ЖКХ. Результаты индексирования используются, в том числе, для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ (например, программе формирования современной городской среды). При составлении рейтинга рассматриваются такие характеристики, как озеленение, жильё и прилегающие пространства, общественно-деловая структура и другие. В общей сложности учитывается 36 факторов.
Среди параметров, по которым за последние годы Екатеринбург «ухнул» в рейтинге, качество жилья и озеленение (про которое власти города рапортуют исключительно в духе «всё хорошо, прекрасная маркиза»).
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