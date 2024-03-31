Из-за накопившихся долгов екатеринбургская «Клякса» сократила приём животных

«Долги перед клиникой превысили все допустимые границы. Мы не можем постоянно пользоваться хорошим отношением к нам, не отвечая взаимностью. Понимаем, что положение у всех тяжёлое, но жить в постоянном напряжении и стрессе, накапливая долги, которые мы не сможем отдать, неприемлемо», — сообщают организаторы приюта.

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Благотворительный Фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Печальные новости от приюта для больных и травмированных животных «Клякса», который расположен в Екатеринбурге. Долги перед ветеринарной клиникой доктора Тебенькова, где обычно осматривают и лечат подопечных «Кляксы», стали настолько большими, что было принято решение временно сократить приём новеньких.Меж тем, количество несчастных четырёхлапых меньше не становится. Так, на днях в «Кляксу» попала Анфиса. Кошку привезли из Ирбита с переломом задней лапы и, вероятно, ещё какими-то проблемами по здоровью — в ветклинике Анфисе как раз ставят окончательные диагнозы.Помочь «Кляксе» оплатить долги перед ветклиникой и подлечить Анфису, а также других животных можно по ниже указанным реквизитам.