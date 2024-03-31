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Из-за накопившихся долгов екатеринбургская «Клякса» сократила приём животных
Фото: телеграм-канал «Кляксы» / t.me/klyaksa_priyut
Печальные новости от приюта для больных и травмированных животных «Клякса», который расположен в Екатеринбурге. Долги перед ветеринарной клиникой доктора Тебенькова, где обычно осматривают и лечат подопечных «Кляксы», стали настолько большими, что было принято решение временно сократить приём новеньких.
Меж тем, количество несчастных четырёхлапых меньше не становится. Так, на днях в «Кляксу» попала Анфиса. Кошку привезли из Ирбита с переломом задней лапы и, вероятно, ещё какими-то проблемами по здоровью — в ветклинике Анфисе как раз ставят окончательные диагнозы.
Помочь «Кляксе» оплатить долги перед ветклиникой и подлечить Анфису, а также других животных можно по ниже указанным реквизитам.
«Долги перед клиникой превысили все допустимые границы. Мы не можем постоянно пользоваться хорошим отношением к нам, не отвечая взаимностью. Понимаем, что положение у всех тяжёлое, но жить в постоянном напряжении и стрессе, накапливая долги, которые мы не сможем отдать, неприемлемо», — сообщают организаторы приюта.
Меж тем, количество несчастных четырёхлапых меньше не становится. Так, на днях в «Кляксу» попала Анфиса. Кошку привезли из Ирбита с переломом задней лапы и, вероятно, ещё какими-то проблемами по здоровью — в ветклинике Анфисе как раз ставят окончательные диагнозы.
Помочь «Кляксе» оплатить долги перед ветклиникой и подлечить Анфису, а также других животных можно по ниже указанным реквизитам.
номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
Благотворительный Фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007
Благотворительный Фонд «Клякса»
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