Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В «Кольцово» остановили мужчину с крупной партией незадекларированных носков, прилетевшего в Екатеринбург из Худжанда. Вес нелегального груза составил 7,5 килограмма – 144 пары мужских, женских и детских носков разных цветов и размеров.Пассажир признался, что руководит компанией, занимающейся оптовой торговлей, и заявил, что вез носки для показа для дальнейшей продажи. Он также рассказал, что ознакомился с таможенными правилами, но частично – о том, что коммерческие партии нужно декларировать, не знал.«Через "зеленый коридор" без декларирования можно провозить только товары для личного пользования. В данном случае количество, однородность, размерный ряд перемещаемых изделий говорит о том, что это товары не для личного пользования, а для коммерческой выгоды, что подтверждает и сам пассажир», – пояснил начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.Носки у мужчины изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас ему грозит штраф по административной статье от половины до двукратной стоимости товаров.