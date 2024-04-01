В Екатеринбурге за три года 173 семьи получили бесплатное жильё





– рассказали в пресс-службе мэрии. «Расходы на отселение горожан из аварийных домов и снос отселенных аварийных домов в этот период составили около 2 миллиардов рублей. При этом общая площадь предоставленных жилых помещений за счёт всех источников финансирования составила более 34 000 квадратных метров»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге за последние три года, с 2021 по 2023 годы, 173 семьям предоставили жильё за счёт муниципальных средств и федерального и областного бюджетов.Со слов председателя комитета по жилищной политике Екатерины Галышевой, город обеспечил жильём 65 семей, область и Москва – 108 семей.Среди тех, кто бесплатно получил жильё, – ветераны боевых действий, уволенные в запас, семьи, имеющие детей с инвалидностью, пострадавшие вследствие радиационных аварий, а также выехавшие из районов Крайнего Севера.