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В Екатеринбурге за три года 173 семьи получили бесплатное жильё
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за последние три года, с 2021 по 2023 годы, 173 семьям предоставили жильё за счёт муниципальных средств и федерального и областного бюджетов.
Со слов председателя комитета по жилищной политике Екатерины Галышевой, город обеспечил жильём 65 семей, область и Москва – 108 семей.
Среди тех, кто бесплатно получил жильё, – ветераны боевых действий, уволенные в запас, семьи, имеющие детей с инвалидностью, пострадавшие вследствие радиационных аварий, а также выехавшие из районов Крайнего Севера.
Со слов председателя комитета по жилищной политике Екатерины Галышевой, город обеспечил жильём 65 семей, область и Москва – 108 семей.
Среди тех, кто бесплатно получил жильё, – ветераны боевых действий, уволенные в запас, семьи, имеющие детей с инвалидностью, пострадавшие вследствие радиационных аварий, а также выехавшие из районов Крайнего Севера.
«Расходы на отселение горожан из аварийных домов и снос отселенных аварийных домов в этот период составили около 2 миллиардов рублей. При этом общая площадь предоставленных жилых помещений за счёт всех источников финансирования составила более 34 000 квадратных метров»,
– рассказали в пресс-службе мэрии.
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