В Екатеринбурге покажут ранее не выставлявшиеся работы Сальвадора Дали





– пообещал Павел Башмаков, коллекционер, владелец галереи Bashmakov Gallery. «Это тот случай, когда золото собирается по крупицам. Мы соединили в одну выставку невообразимое количество серий и объектов, чтобы вместе со зрителем прочувствовать внутреннею историю художника. Именно с "Рецептами Бессмертия" мы открыли новую культурную институцию в Санкт-Петербурге, и для нас большая честь и радость привезти ценнейшую экспозицию в Екатеринбург, где так любят и понимают истинное искусство. И специально для этого проекта мы подготовили премьеру: впервые в России будут представлены керамическая "Каталонская сюита" и листы из серии "Старинные бабочки"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В четверг, 4 апреля, в Музее архитектуры и дизайна откроется выставка «Рецепты Бессмертия Сальвадора Дали» с работами одного из самых эпатажных художников ХХ века из коллекции Санкт-Петербургской галереи современного искусства Bashmakov Gallery.Некоторые работы, привезённые в уральскую столицу, будут экспонироваться в России впервые.Как отметили организаторы выставки, коллекция Павла Башмакова широко известна российскому зрителю по масштабным выставочным проектам, которые с большим успехом проходят во многих городах России с 2016 года. Екатеринбуржцы смогли оценить уровень экспозиций галереи в прошлом году, когда на Плотинке с большим успехом демонстрировались «Шедевры мастеров Парижской школы».Выставка «Рецепты Бессмертия Сальвадора Дали» также отмечается владельцем галереи как один из самых ценных его проектов.Увидеть оригиналы графики, прижизненные фотографии и сюрреалистические объекты из стекла, бронзы и керамики, выполненные великим художником, можно будет с 4 апреля 2024 года до 7 июля 2024 года в Музее архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4А).