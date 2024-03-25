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В Екатеринбурге покажут ранее не выставлявшиеся работы Сальвадора Дали

15.23 Вторник, 2 апреля 2024
Фото предоставлены организаторами выставки «Рецепты Бессмертия Сальвадора Дали»
В четверг, 4 апреля, в Музее архитектуры и дизайна откроется выставка «Рецепты Бессмертия Сальвадора Дали» с работами одного из самых эпатажных художников ХХ века из коллекции Санкт-Петербургской галереи современного искусства Bashmakov Gallery.

Некоторые работы, привезённые в уральскую столицу, будут экспонироваться в России впервые.

Как отметили организаторы выставки, коллекция Павла Башмакова широко известна российскому зрителю по масштабным выставочным проектам, которые с большим успехом проходят во многих городах России с 2016 года. Екатеринбуржцы смогли оценить уровень экспозиций галереи в прошлом году, когда на Плотинке с большим успехом демонстрировались «Шедевры мастеров Парижской школы».

Выставка «Рецепты Бессмертия Сальвадора Дали» также отмечается владельцем галереи как один из самых ценных его проектов.

«Это тот случай, когда золото собирается по крупицам. Мы соединили в одну выставку невообразимое количество серий и объектов, чтобы вместе со зрителем прочувствовать внутреннею историю художника. Именно с "Рецептами Бессмертия" мы открыли новую культурную институцию в Санкт-Петербурге, и для нас большая честь и радость привезти ценнейшую экспозицию в Екатеринбург, где так любят и понимают истинное искусство. И специально для этого проекта мы подготовили премьеру: впервые в России будут представлены керамическая "Каталонская сюита" и листы из серии "Старинные бабочки"»,

– пообещал Павел Башмаков, коллекционер, владелец галереи Bashmakov Gallery.


Увидеть оригиналы графики, прижизненные фотографии и сюрреалистические объекты из стекла, бронзы и керамики, выполненные великим художником, можно будет с 4 апреля 2024 года до 7 июля 2024 года в Музее архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4А).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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20:21 «Нумизмата» с мефедроном задержали в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга
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