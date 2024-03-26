Более четырёх тысяч свердловчан планируют призвать в рамках весеннего призыва





– сказал Аксёнов. «Для прохождения военной службы весной этого года призываются из Свердловской области более 4 тысяч человек. Призывники будут направлены для прохождения военной службы на территории РФ. Это будут части сухопутных войск, воздушно-десантных войск, ракетных войск стратегического назначения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Более четырёх тысяч парней из Свердловской области планируют призвать в войска в рамках весеннего призыва. Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции военком Свердловской области Юрий Аксёнов.Точнее число необходимых для армии призывников он не назвал.Напомним, весенний призыв стартовал накануне и продолжится до 15 июля. Начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа Виталий Малахов ранее сообщал, в общей сложности из регионов ЦВО должны призвать около 58 тысяч человек.