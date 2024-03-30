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В МТС рассказали о новых функциях кикреширинговых самокатов Юрент в Екатеринбурге

13.29 Вторник, 2 апреля 2024
Фото: пресс-служба филиала МТС в Свердловской области
Кикшеринг «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, вернулся в Екатеринбург с обновлённым парком электросамокатов, количество которых увеличилось до пяти тысяч единиц. Представители сервиса обещают, что новые самокаты обеспечат безопасность не только для арендующих их горожан, но и для пешеходов.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в «МТС Юрент», в 2023 году сервис брал перерыв в уральской столице, чтобы пересмотреть подход к работе в городе. Теперь в электросамокатах встроены специальные модули, которые знают об участках с высоким пешеходным трафиком и автоматически замедляют самокаты в таких местах. Так, например, в парке имени XXII Партсъезда, парке Маяковского будет действовать ограничение скорости до 15 км/ч, на улице Вайнера в часы пик и праздники скорость ограничат до 10 км/ч.

Кроме этого, специалисты определили территории, где поездки будут запрещены. В их числе «Дендрологический парк», где движение будет полностью ограничено.

«От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется – все электросамокаты "МТС Юрент" оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость на определенных участках»,

– объяснили в кикшеринговой компании.


По словам директора свердловского филиала МТС Андрея Елизарова, специалисты провели большую аналитическую работу, чтобы сделать электросамокаты безопаснее. Так, новые модели Ninebot S90L 2024 впервые будут оборудованы сигналами поворота на руле и заднем крыле. Кроме этого, обновлённые модели имеют больший диаметр колёс, благодаря чему самокаты становятся более устойчивыми. Также, для того чтобы на электросамокатах не могли кататься одновременно два человека, их снабдили специальными датчиками.

«Электросамокаты стали полноценной частью городского транспорта, и наша задача в этом году сделать этот транспорт комфортным и безопасным для всех жителей российских городов. Для этого мы в "МТС Юрент" приняли внутреннюю стратегию "Год безопасного самоката". Мы уже внедрили тестирование на ПДД прямо в приложении, тестируем решение по идентификации пользователей при регистрации в приложении. В новом сезоне мы продолжим обучение наших пользователей правилам езды на самокате: ежедневно в популярных местах города будут работать наши консультанты, и на протяжении всего сезона мы будем проводить "Школы безопасного вождения" для обучения всех желающих ПДД и культуре вождения СИМ»,

– прокомментировал Иван Туринге, генеральный директор Юрент.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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12:09 В Свердловскую область поступили последние автобусы из 299 закупленных
11:41 В Екатеринбурге пройдёт второй тур олимпиады для школьников «Покори Воробьевы горы!»
11:03 Первая репетиция парада Победы проходит в Екатеринбурге
10:29 Свердловское УГИБДД предупреждает о густом тумане на Пермском тракте
10:19 Судебные приставы достали должника из-под кровати и доставили в суд
10:01 СК возбудил уголовное дело после гибели горняка в краснотурьинской шахте
09:25 В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошёл пожар
23:15 Информация о гибели трех горняков в краснотурьинской шахте не подтвердилась
21:18 ЕСПЧ присудил екатеринбургскому депутату 3,5 тысячи евро за незаконное преследование в России
20:46 Дни латиноамериканской культуры начались в Белинке
20:21 «Нумизмата» с мефедроном задержали в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга
19:25 Белка из Екатеринбурга даже без лапок радуется жизни
18:59 Из екатеринбургской «Белки» выгнали всех посетителей
17:51 Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации вредных веществ после пожара на Уралмаше в Екатеринбурге
17:23 Пожарные ликвидировали открытое горение в цеху на Уралмаше в Екатеринбурге
17:07 Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в екатеринбургской промзоне
16:38 Свердловский Роспотребнадзор пообещал проверить воздух после пожара в Екатеринбурге
16:13 Площадь пожара в Екатеринбурге достигла 4500 квадртаных метров
15:36 В пресс-службе УЗТМ опровергли информацию о пожаре в их цеху
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