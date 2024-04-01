В Свердловскую область поступили последние автобусы из 299 закупленных





– напомнили в департаменте информполитики региона. «Всего на эти цели из федерального бюджета направлено 1,5 миллиарда рублей. Такая большая партия автотранспорта позволит обновить до 10% автопарка, который ежедневно выходит на линию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На днях в Свердловскую область поступили последние 11 автобуов из 299 закупленных при поддержке губернатора. Девять из них получил Нижний Тагил, и два – Ивдель.Сейчас на линиях работают 152 автобуса. Они обслуживают пассажиров на регулярных городских и межмуниципальных маршрутах.Отмечается, что весь новый транспорт максимально цифровизирован – в нём принимаются все виды платежей, предусмотрена бесконтактная оплата проезда. Кроме этого, автобусы постоянно находятся онлайн, и их должны «видеть» различные мобильные приложения.