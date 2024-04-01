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В Свердловскую область поступили последние автобусы из 299 закупленных
На днях в Свердловскую область поступили последние 11 автобуов из 299 закупленных при поддержке губернатора. Девять из них получил Нижний Тагил, и два – Ивдель.
Сейчас на линиях работают 152 автобуса. Они обслуживают пассажиров на регулярных городских и межмуниципальных маршрутах.
Отмечается, что весь новый транспорт максимально цифровизирован – в нём принимаются все виды платежей, предусмотрена бесконтактная оплата проезда. Кроме этого, автобусы постоянно находятся онлайн, и их должны «видеть» различные мобильные приложения.
«Всего на эти цели из федерального бюджета направлено 1,5 миллиарда рублей. Такая большая партия автотранспорта позволит обновить до 10% автопарка, который ежедневно выходит на линию»,
– напомнили в департаменте информполитики региона.
Сейчас на линиях работают 152 автобуса. Они обслуживают пассажиров на регулярных городских и межмуниципальных маршрутах.
Отмечается, что весь новый транспорт максимально цифровизирован – в нём принимаются все виды платежей, предусмотрена бесконтактная оплата проезда. Кроме этого, автобусы постоянно находятся онлайн, и их должны «видеть» различные мобильные приложения.
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