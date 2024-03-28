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В Екатеринбурге пройдёт второй тур олимпиады для школьников «Покори Воробьевы горы!»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 5 по 7 апреля пройдёт второй тур всероссийской олимпиады школьников «Покори Воробьевы горы!», победители которой получат возможность поступить в лучшие вузы страны, миновав экзамены. Её проводит ИД «Московский Комсомолец» совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова.
В 2024 году участниками олимпиады стали 13 тысяч школьников из разных субъектов страны. После заочного этапа в заключительный второй тур прошли 2 тысячи участников, из которых стать победителями и призёрами смогут более 300 ребят. Второй тур проводится сразу в нескольких городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Пензе, Волгограде, Ростове-на-Дону и Уфе.
В Екатеринбурге олимпиада пройдёт в стенах Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) по адресу ул. Машиностроителей, 11, где будут ждать около 70 школьников из Свердловской области (в первом туре участвовали 340 человек) и более 50 школьников из Челябинской и Курганской областей.
Экзамены проводятся по восьми предметам:
– география, журналистика, физика (5 апреля, 15.00 – 18.00);
– история, литература (6 апреля, 13.00 – 16.00);
– иностранный язык, математика, обществознание (7 апреля, 13.00 – 16.00).
Чтобы поучаствовать в олимпиаде могли дети даже из малообеспеченных семей, в том числе живущих в отдаленных регионах страны, все транспортные расходы и проживание, приглашённых на очные туры, редакция «Московского комсомольца» и МГУ берут на себя.
В 2024 году участниками олимпиады стали 13 тысяч школьников из разных субъектов страны. После заочного этапа в заключительный второй тур прошли 2 тысячи участников, из которых стать победителями и призёрами смогут более 300 ребят. Второй тур проводится сразу в нескольких городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Пензе, Волгограде, Ростове-на-Дону и Уфе.
В Екатеринбурге олимпиада пройдёт в стенах Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) по адресу ул. Машиностроителей, 11, где будут ждать около 70 школьников из Свердловской области (в первом туре участвовали 340 человек) и более 50 школьников из Челябинской и Курганской областей.
Экзамены проводятся по восьми предметам:
– география, журналистика, физика (5 апреля, 15.00 – 18.00);
– история, литература (6 апреля, 13.00 – 16.00);
– иностранный язык, математика, обществознание (7 апреля, 13.00 – 16.00).
Чтобы поучаствовать в олимпиаде могли дети даже из малообеспеченных семей, в том числе живущих в отдаленных регионах страны, все транспортные расходы и проживание, приглашённых на очные туры, редакция «Московского комсомольца» и МГУ берут на себя.
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