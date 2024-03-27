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В Екатеринбурге жильцы ЖК «Мичуринский» пожаловались на слабый напор воды в доме
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жильцы жилого комплекса «Мичуринский» пожаловались на слабый набор воды. Из-за этого для того, чтобы просто помыться людям приходится набирать воду в тазики.
Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash. По данным телеграм-издания, с этой проблемой жильцы столкнулись ещё недели назад. Тогда люди обратились в управляющую компанию, но их стали отправлять с вопросами к застройщику, а представители застройщика – обратно в УК.
Коммунальщики заявляют, что проблема была решена два дня назад, но жильцы всё ещё испытывают проблемы, пишет телеграм-канал. По некоторым данным, с похожей ситуацией столкнулись жильцы соседних ЖК от того же застройщика. Сам застройщик ситуацию ещё никак официально не комментировал.
Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash. По данным телеграм-издания, с этой проблемой жильцы столкнулись ещё недели назад. Тогда люди обратились в управляющую компанию, но их стали отправлять с вопросами к застройщику, а представители застройщика – обратно в УК.
Коммунальщики заявляют, что проблема была решена два дня назад, но жильцы всё ещё испытывают проблемы, пишет телеграм-канал. По некоторым данным, с похожей ситуацией столкнулись жильцы соседних ЖК от того же застройщика. Сам застройщик ситуацию ещё никак официально не комментировал.
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