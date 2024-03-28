Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ищут 80-летнего пенсионера из Казахстана
Фото: волонтёрское поисковое движение Казахстана LIDER.KZ
В Екатеринбурге ищут 80-летнего Святослава Свиридова, живущего в Щучинске (Казахстан). 25 марта он выехал в Ревду к сыну, а уже на следующий день, 26 марта около 22.00 его супруге поступил тревожный звонок.
Как сообщает волонтёрское поисковое движение Казахстана LIDER.KZ в своём-телеграм канале, женщине позвонил сотрудник полиции с вокзала в Екатеринбурге. Он представился Бочкарёвым и передал трубку Свиридову. Тот в свою очередь объяснил жене, что ему стало плохо, и с тех пор он на связь не выходил.
По данным собеседника «Вечерних ведомостей», Святослав Свиридов периодически приезжает к своему сыну в Россию. В этот раз он поехал к нему, не предупредив, так как хотел сделать сюрприз. Из-за того, что сын работает вахтовым методом, у пенсионера были свои ключи – обычно он приезжал, заходил в квартиру и жил там один, пока сын не вернётся. До сына, к которому поехал мужчина, дозвониться пока не получается. Соседка, с которой удалось связаться, тоже утверждает, что дедушку не видела. По информации волонтёров пенсионера видели в 7-й поликлинике в Екатеринбурге.
Дозвониться до отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу для оперативного комментария у корреспондента «Вечерних ведомостей» не получилось.
Как сообщает волонтёрское поисковое движение Казахстана LIDER.KZ в своём-телеграм канале, женщине позвонил сотрудник полиции с вокзала в Екатеринбурге. Он представился Бочкарёвым и передал трубку Свиридову. Тот в свою очередь объяснил жене, что ему стало плохо, и с тех пор он на связь не выходил.
По данным собеседника «Вечерних ведомостей», Святослав Свиридов периодически приезжает к своему сыну в Россию. В этот раз он поехал к нему, не предупредив, так как хотел сделать сюрприз. Из-за того, что сын работает вахтовым методом, у пенсионера были свои ключи – обычно он приезжал, заходил в квартиру и жил там один, пока сын не вернётся. До сына, к которому поехал мужчина, дозвониться пока не получается. Соседка, с которой удалось связаться, тоже утверждает, что дедушку не видела. По информации волонтёров пенсионера видели в 7-й поликлинике в Екатеринбурге.
Приметы: мужчина худощавого телосложения, с седыми волосами. Был в синей куртке с белыми полосками на рукаве, тёмно-синей шапке, чёрных джинсах, зимних кроссовках тёмного цвета. При себе у него была дорожная сумка и документы. Всех, кто может что-либо знать о его местонахождении просят звонить по номеру: 8 705 544 12 57.
Дозвониться до отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу для оперативного комментария у корреспондента «Вечерних ведомостей» не получилось.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге пропала 15-летняя девушка
28 марта 2024
28 марта 2024
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи у автомобилистов Каменска-Уральского в поиске человека
31 марта 2024
31 марта 2024