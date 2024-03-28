В Екатеринбурге ищут 80-летнего пенсионера из Казахстана

Приметы: мужчина худощавого телосложения, с седыми волосами. Был в синей куртке с белыми полосками на рукаве, тёмно-синей шапке, чёрных джинсах, зимних кроссовках тёмного цвета. При себе у него была дорожная сумка и документы. Всех, кто может что-либо знать о его местонахождении просят звонить по номеру: 8 705 544 12 57.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию