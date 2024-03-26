Из-за плохого состояния дорог в Алапаевске изменились автобусные маршруты





– пояснили в ГИБДД. «Данная мера не отменяет движения маршрутных транспортных средств, автобусы будут ходить в обход улицы Николая Островского»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении ГИБДД предупреждают об изменении схемы движения автобусов в Алапаевске из-за неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети. Изменения коснулись как городских, так и одного междугороднего маршрута.В городе с сегодняшнего дня поменялись маршруты №4, №7 и №8, а также изменилась схема движения междугороднего автобуса «Алапаевск – Нижний Тагил». Причиной послужили дорожные дефекты, которые обнаружились на участке улицы Николая Островского от Красина до Некрасова.Там также отметили, что в связи с недостатками проезжей части в отношении организации, обсуживающей ранее упомянутый участок, возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.