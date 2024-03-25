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В Свердловской области ожидаются потепление и дожди
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает теплеть. Уже сегодня днём в регионе ожидается повышение температуры до +9°C. Вместе с этим местами в области прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя и ветер с порывами до 14 метров в секунду.
Сегодня, 1 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки: дождь, мокрый снег. Днём +4…+9°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки: дождь, мокрый снег. Днём +5…+7°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 2 апреля, в регионе переменная облачность, местами небольшие осадки: ночью в виде снега, мокрого снега, днём в виде дождя. Ночью -4…+1°C, в горах до -9°C. Днём +7…+12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью около 0°C, днём +9…+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 3 апреля, в области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, днём +9…+14°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +5…+7°C, днём +12…+14°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 1 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки: дождь, мокрый снег. Днём +4…+9°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки: дождь, мокрый снег. Днём +5…+7°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 2 апреля, в регионе переменная облачность, местами небольшие осадки: ночью в виде снега, мокрого снега, днём в виде дождя. Ночью -4…+1°C, в горах до -9°C. Днём +7…+12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью около 0°C, днём +9…+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 3 апреля, в области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, днём +9…+14°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +5…+7°C, днём +12…+14°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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