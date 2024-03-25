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В Свердловской области ожидаются потепление и дожди

09.31 Понедельник, 1 апреля 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает теплеть. Уже сегодня днём в регионе ожидается повышение температуры до +9°C. Вместе с этим местами в области прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя и ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Сегодня, 1 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки: дождь, мокрый снег. Днём +4…+9°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки: дождь, мокрый снег. Днём +5…+7°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.

Во вторник, 2 апреля, в регионе переменная облачность, местами небольшие осадки: ночью в виде снега, мокрого снега, днём в виде дождя. Ночью -4…+1°C, в горах до -9°C. Днём +7…+12°C. Ветер 4-9 м/сек.

В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью около 0°C, днём +9…+11°C. Ветер 4-9 м/сек.

В среду, 3 апреля, в области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, днём +9…+14°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.

В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +5…+7°C, днём +12…+14°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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20:08 Более 50 гектаров торфяных пожаров потушили в Свердловской области
19:23 К екатеринбурженке в квартиру попал незнакомец с помощью ключа
18:25 Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи у автомобилистов Каменска-Уральского в поиске человека
17:25 Сотрудники МЧС спасли 12 рыбаков с отколовшейся льдины в Свердловской области
16:14 Профессор УрФУ, задержанная на выборах с зеленкой, вышла на свободу
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12:42 В Свердловской области 51 миллион рублей дополнительно получат два городских округа на благоустройство
10:47 Глава СК взял на контроль проверку в связи с нарушения жилищных прав пенсионера в Красноуральске
10:35 Силовики провели рейд по заведениям в центре Екатеринбурга
23:18 ФК «Урал» набрал первое очко в 2024 году
22:02 Впервые в истории КХЛ три команды-участницы полуфиналов представляют один дивизион
22:01 Определился соперник хоккейного «Автомобилиста» по полуфиналу Кубка Гагарина
17:42 В Нижней Туре в нелегальный покерный клуб нагрянула полиция
16:54 Из-за угрозы обрушения путепровода в районе Нижнего Тагила перекрыли Серовский тракт
15:55 В смертельной аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень погибли два человека
13:56 Самокаты возвращаются на улицы Екатеринбурга
13:33 Власти сообщают о возможном падении частей ракеты в Свердловской области
13:07 Большинство екатеринбуржцев предпочитают отдыхать на даче, а не выращивать картошку
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