Возрастное ограничение 18+
В тагильской ИК-5 осужденные лепили из глины для снижения агрессивности и тревожности
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
26 марта в ИК-5 в Нижнем Тагиле прошло групповое психокоррекционное мероприятие под руководством психолога психологической лаборатории лейтенанта внутренней службы Людмилы Федотовой. Группа осужденных приняла участие в глинотерапии, направленной на снижение агрессивности и тревожности.
Глинотерапия — это методика, при которой участники работают с глиной исключительно руками, без использования инструментов. Этот процесс требует физических усилий и времени, позволяя передать свои эмоции и переживания через работу с материалом.
Во время занятия Людмила Федотова призвала участников не думать о конечном результате, а наслаждаться самим процессом творчества и обдумывать возникающие ощущения.
Глинотерапия — это методика, при которой участники работают с глиной исключительно руками, без использования инструментов. Этот процесс требует физических усилий и времени, позволяя передать свои эмоции и переживания через работу с материалом.
Во время занятия Людмила Федотова призвала участников не думать о конечном результате, а наслаждаться самим процессом творчества и обдумывать возникающие ощущения.
«По окончании занятия осужденные отмечают снижение тревожности, повышение настроения и вера в будущее и собственные силы, позитивное восприятие явлений окружающей действительности. Участники занятия с большим интересом и творчеством подошли к созданию фигур и высказали положительные отзывы о проделанной работе, а также выразили желание принимать участие в дальнейшей работе с психологами учреждения»,
— утверждает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
К восьми годами приговорили троих екатеринбуржцев за нанесение смертельных ран знакомому
28 марта 2024
28 марта 2024