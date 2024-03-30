В тагильской ИК-5 осужденные лепили из глины для снижения агрессивности и тревожности





— утверждает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области. «По окончании занятия осужденные отмечают снижение тревожности, повышение настроения и вера в будущее и собственные силы, позитивное восприятие явлений окружающей действительности. Участники занятия с большим интересом и творчеством подошли к созданию фигур и высказали положительные отзывы о проделанной работе, а также выразили желание принимать участие в дальнейшей работе с психологами учреждения»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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26 марта в ИК-5 в Нижнем Тагиле прошло групповое психокоррекционное мероприятие под руководством психолога психологической лаборатории лейтенанта внутренней службы Людмилы Федотовой. Группа осужденных приняла участие в глинотерапии, направленной на снижение агрессивности и тревожности.Глинотерапия — это методика, при которой участники работают с глиной исключительно руками, без использования инструментов. Этот процесс требует физических усилий и времени, позволяя передать свои эмоции и переживания через работу с материалом.Во время занятия Людмила Федотова призвала участников не думать о конечном результате, а наслаждаться самим процессом творчества и обдумывать возникающие ощущения.