В Свердловской области 51 миллион рублей дополнительно получат два городских округа на благоустройство

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Волчанскому и Сысертскому городскому округу выделили дополнительные средства на благоустройство общественных пространств. Волчанский городской округ получит 41 миллион рублей, а Сысертский городской округ — 10 миллионов рублей. Работы по обновлению общественных пространств в обоих муниципалитетах идут опережая график. Об этом сообщает информационный портал региона.В Волчанске активно реализуется проект по обновлению набережной вокруг городского пруда. Жители поддерживали все этапы проекта, который включает в себя установку трамвайных путей, монтаж малых архитектурных форм, систем освещения и видеонаблюдения, а также создание площадки для активного отдыха на самокатах и велосипедах.В Сысертском городском округе продолжается обновление парка и аллеи у завода Уралгидромаш. Здесь также планируется создание площадок для различных видов активного отдыха, озеленение, установка систем освещения и видеонаблюдения. Проект получил широкую поддержку жителей.