Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области 51 миллион рублей дополнительно получат два городских округа на благоустройство
Фото: Вечерние ведомости
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Волчанскому и Сысертскому городскому округу выделили дополнительные средства на благоустройство общественных пространств. Волчанский городской округ получит 41 миллион рублей, а Сысертский городской округ — 10 миллионов рублей. Работы по обновлению общественных пространств в обоих муниципалитетах идут опережая график. Об этом сообщает информационный портал региона.
В Волчанске активно реализуется проект по обновлению набережной вокруг городского пруда. Жители поддерживали все этапы проекта, который включает в себя установку трамвайных путей, монтаж малых архитектурных форм, систем освещения и видеонаблюдения, а также создание площадки для активного отдыха на самокатах и велосипедах.
В Сысертском городском округе продолжается обновление парка и аллеи у завода Уралгидромаш. Здесь также планируется создание площадок для различных видов активного отдыха, озеленение, установка систем освещения и видеонаблюдения. Проект получил широкую поддержку жителей.
В Волчанске активно реализуется проект по обновлению набережной вокруг городского пруда. Жители поддерживали все этапы проекта, который включает в себя установку трамвайных путей, монтаж малых архитектурных форм, систем освещения и видеонаблюдения, а также создание площадки для активного отдыха на самокатах и велосипедах.
В Сысертском городском округе продолжается обновление парка и аллеи у завода Уралгидромаш. Здесь также планируется создание площадок для различных видов активного отдыха, озеленение, установка систем освещения и видеонаблюдения. Проект получил широкую поддержку жителей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловская область подала заявку в Минэкономаразвития на расширение площади «Титановой долины»
26 марта 2024
26 марта 2024
Свердловское правительство обещало выделение более 40 миллионов на «бережливое производство»
29 марта 2024
29 марта 2024