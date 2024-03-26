Глава СК взял на контроль проверку в связи с нарушения жилищных прав пенсионера в Красноуральске





– говорится в сообщении информационного центра СК России. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту нарушения жилищных прав пенсионера в Свердловской области.Как сообщают СМИ, в городе Красноуральске пенсионер вынужден проживать в аварийном доме, где многочисленные трещины на стенах, потолок обваливается, также отсутствует горячее водоснабжение. По словам жителя, в этом доме не проводился никакой ремонт уже более 60 лет, а местные власти не принимают мер по переселению мужчины из аварийного жилья.По данному факту СК России по Свердловской области проводит процессуальную проверку.