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Глава СК взял на контроль проверку в связи с нарушения жилищных прав пенсионера в Красноуральске

10.47 Воскресенье, 31 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту нарушения жилищных прав пенсионера в Свердловской области.

Как сообщают СМИ, в городе Красноуральске пенсионер вынужден проживать в аварийном доме, где многочисленные трещины на стенах, потолок обваливается, также отсутствует горячее водоснабжение. По словам жителя, в этом доме не проводился никакой ремонт уже более 60 лет, а местные власти не принимают мер по переселению мужчины из аварийного жилья.

По данному факту СК России по Свердловской области проводит процессуальную проверку.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах»,

– говорится в сообщении информационного центра СК России.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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10:47 Глава СК взял на контроль проверку в связи с нарушения жилищных прав пенсионера в Красноуральске
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22:02 Впервые в истории КХЛ три команды-участницы полуфиналов представляют один дивизион
22:01 Определился соперник хоккейного «Автомобилиста» по полуфиналу Кубка Гагарина
17:42 В Нижней Туре в нелегальный покерный клуб нагрянула полиция
16:54 Из-за угрозы обрушения путепровода в районе Нижнего Тагила перекрыли Серовский тракт
15:55 В смертельной аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень погибли два человека
13:56 Самокаты возвращаются на улицы Екатеринбурга
13:33 Власти сообщают о возможном падении частей ракеты в Свердловской области
13:07 Большинство екатеринбуржцев предпочитают отдыхать на даче, а не выращивать картошку
12:11 Три осужденные женщины из тагильской колонии ИК-6 были помилованы
11:56 В Екатеринбурге рецидивисту вынесли более мягкий приговор по «наркотической» статье, чем планировалось
10:57 В Екатеринбурге обнаружили подпольный цех с Hennessy
10:44 В Каменске-Уральском сестры нашли друг друга через много лет
20:46 В Ивделе к суровой мере наказания приговорили распространителя наркотиков
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