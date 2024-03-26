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Глава СК взял на контроль проверку в связи с нарушения жилищных прав пенсионера в Красноуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту нарушения жилищных прав пенсионера в Свердловской области.
Как сообщают СМИ, в городе Красноуральске пенсионер вынужден проживать в аварийном доме, где многочисленные трещины на стенах, потолок обваливается, также отсутствует горячее водоснабжение. По словам жителя, в этом доме не проводился никакой ремонт уже более 60 лет, а местные власти не принимают мер по переселению мужчины из аварийного жилья.
По данному факту СК России по Свердловской области проводит процессуальную проверку.
Как сообщают СМИ, в городе Красноуральске пенсионер вынужден проживать в аварийном доме, где многочисленные трещины на стенах, потолок обваливается, также отсутствует горячее водоснабжение. По словам жителя, в этом доме не проводился никакой ремонт уже более 60 лет, а местные власти не принимают мер по переселению мужчины из аварийного жилья.
По данному факту СК России по Свердловской области проводит процессуальную проверку.
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении информационного центра СК России.
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