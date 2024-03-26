Из-за угрозы обрушения путепровода в районе Нижнего Тагила перекрыли Серовский тракт

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В связи с угрозой обрушения мостовой конструкции на автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в Свердловской области, Госавтоинспекция сообщает о перекрытии участка дороги с 146 по 153 км в обоих направлениях.Для обеспечения движения автотранспорта организован объезд через Серебрянский тракт. Экипажи ДПС предоставляют помощь автомобилистам и контролируют проезд данного участка.«Призываем водителей заранее планировать маршруты своего движения с учетом указанных ограничений», — пишет ГИБДД.Что именно случилось с путепроводом, из-за которого перекрыли одну из главных трасс Свердловской области, не сообщается.