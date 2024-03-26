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Из-за угрозы обрушения путепровода в районе Нижнего Тагила перекрыли Серовский тракт
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В связи с угрозой обрушения мостовой конструкции на автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в Свердловской области, Госавтоинспекция сообщает о перекрытии участка дороги с 146 по 153 км в обоих направлениях.
Для обеспечения движения автотранспорта организован объезд через Серебрянский тракт. Экипажи ДПС предоставляют помощь автомобилистам и контролируют проезд данного участка.
«Призываем водителей заранее планировать маршруты своего движения с учетом указанных ограничений», — пишет ГИБДД.
Что именно случилось с путепроводом, из-за которого перекрыли одну из главных трасс Свердловской области, не сообщается.
Для обеспечения движения автотранспорта организован объезд через Серебрянский тракт. Экипажи ДПС предоставляют помощь автомобилистам и контролируют проезд данного участка.
«Призываем водителей заранее планировать маршруты своего движения с учетом указанных ограничений», — пишет ГИБДД.
Что именно случилось с путепроводом, из-за которого перекрыли одну из главных трасс Свердловской области, не сообщается.
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