Самокаты возвращаются на улицы Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Самокаты вернутся на улицы Екатеринбурга на следующей неделе. Пользователи смогут покататься на них уже 3 апреля. Об этом сообщает It`s My City.Представители сервиса заявляли, что самокаты появятся при хорошей погоде. Ожидаемая температура 3 апреля +12°С, что явно благоприятно для поездок.Кроме того, сейчас в Екатеринбурге уже можно увидеть на улицах самокаты от сервиса Whoosh. В этом году их количество увеличится на тысячу. Всего планируется предоставить для аренды почти 7 тысяч. По информации приложения, эти самокаты доступны в районах Плотинки и Площади 1905 года.