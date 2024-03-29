Власти сообщают о возможном падении частей ракеты в Свердловской области





— сообщает глава Карпинского ГО Андрей Клопов

на своей странице «ВКонтакте». «При попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя прогнозируется сильных грохот, свечение в воздухе. Радиационно-опасных веществ в ступенях ракеты-носителя нет»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 29 марта по 1 апреля в интересах обеспечения безопасности жителей Свердловской области власти запретили находиться в зоне возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя «Союз-2-1б». Запуск которой запланирован на 31 марта в 12:36 по московскому времени с космодрома Байконур.Возможно падение на следующих территориях:– в 20 км севернее п. Кытлым,– в 12 км северо-западнее п. Каквинские Печи,– в 17 км западнее п. Сосновка,– в 5 км южнее границ заповедника «Денежкин камень»,– в 2-3 км севернее Конжаковского горного массива.Глава Карпинского ГО также отметил, что в районе падения будет проведен отбор проб снежного покрова на его загрязнение ракетно-космическим топливом научными сотрудниками Института экологии растений и животных УрО РАН.