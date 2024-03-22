Большинство екатеринбуржцев предпочитают отдыхать на даче, а не выращивать картошку

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга предпочитают отдыхать на даче, а не выращивать картошку. Как сообщают аналитики SuperJob, 52% не планируют заниматься посадкой данного овоща в этом году.Согласно анализу, посадку картофеля в этом сезоне запланировали 39% владельцев загородных участков: 37% сажали картофель и в прошлом году, 2% решились лишь в этом.Пока одни считают, что незачем выращивать то, что стоит копейки, другие респонденты говорят, что магазинный картофель невозможно есть и поэтому приходится тратить силы и деньги на посадку своего.