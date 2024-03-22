Возрастное ограничение 18+
Большинство екатеринбуржцев предпочитают отдыхать на даче, а не выращивать картошку
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга предпочитают отдыхать на даче, а не выращивать картошку. Как сообщают аналитики SuperJob, 52% не планируют заниматься посадкой данного овоща в этом году.
Согласно анализу, посадку картофеля в этом сезоне запланировали 39% владельцев загородных участков: 37% сажали картофель и в прошлом году, 2% решились лишь в этом.
Пока одни считают, что незачем выращивать то, что стоит копейки, другие респонденты говорят, что магазинный картофель невозможно есть и поэтому приходится тратить силы и деньги на посадку своего.
Согласно анализу, посадку картофеля в этом сезоне запланировали 39% владельцев загородных участков: 37% сажали картофель и в прошлом году, 2% решились лишь в этом.
Пока одни считают, что незачем выращивать то, что стоит копейки, другие респонденты говорят, что магазинный картофель невозможно есть и поэтому приходится тратить силы и деньги на посадку своего.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбуржцев проверяет полиция возле стихийного мемориала в память о погибших в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024
23 марта 2024