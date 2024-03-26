В Каменске-Уральском сестры нашли друг друга через много лет

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Каменске-Уральском сестры нашли друг друга спустя много лет через программу «Жди меня». Они жили в одном городе, но не знали об этом. Об этом рассказало издание Е1.Ирина Никитина и Татьяна Ермакова, жительницы Каменска-Уральского, были удочерены разными семьями в раннем детстве. Спустя годы они узнали, что их родители — неродные. Тогда они начали поиски друг друга.Ирина узнала, что она приемный ребенок, когда ей было 13 лет, от своей бабушки. Поиск сестры начала после достижения совершеннолетия. Она обращалась в органы опеки и Дом малютки, но удалось выяснить только фамилию приемных родителей сестры.Все стало известно, когда Татьяна Ермакова обратилась в программу «Жди меня» на НТВ. Оказалось, что сестры не только всю жизнь находились в Каменске-Уральском, но и гуляли с детьми на одной площадке, водили их в один Дворец культуры «Юность» и ходили по магазинам на главной улице Ленина.