Житель Красноуфимского района лишился иномарки за пьяную езду

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Красноуфимский районный суд отобрал машину у 29-летнего деревенского жителя. Таким образом его наказали за неоднократные «покатушки» в нетрезвом состоянии. И это не единственная обрушившаяся на него кара.В суд красноуфимец попал после того, как в первый день текущего года его остановили на одной из улиц деревни Большое Кашаево сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский». Они «на глаз» определили, что водитель пьян, а при использовании алкотестера подтвердили это официально. Правда «герой» этой истории с показаниями прибора не согласился и не признавал, что перед поездкой выпил. Тогда его направили на медицинское освидетельствование Красноуфимскую районную больницу, где опять подтвердилось превышенное наличие спиртного в организме упрямца.Судили водителя части первой уголовной статьи 264.1. Этот пункт Уголовного кодекса применяется к тем, кто уже несёт административное наказание за схожие проступки, а в данном случае красноуфимец уже был пойман пьяным за рулём осенью 2023 года. На этот раз судья решил лишить рецидивиста транспортного средства и постановил обратить автомобиль марки «Chevrolet Klan» в собственность государства. Кроме того, подсудимый получил наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок в полтора года. Правда, как уточняет прокуратура Свердловской области, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде высшей инстанции.