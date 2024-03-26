В двух городских округах Свердловской области ввели карантин по бешенству

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области вновь введён карантин по бешенству. На сей раз он объявлен сразу в двух городских округах — Белоярском и Заречном.Причиной введение карантина стал подтверждённый случай заболевания бешенством дикого животного. Ещё в конце февраля неподалёку от железнодорожной станции «Курманка-Студенческий» обнаружилась лисица, которой и поставили страшный диагноз. Коварство болезни заключается в том, что она легко может передаться от диких животных домашним, даже если те не будут напрямую контактировать друг с другом. Например, во время прогулки по лесу собака рискует наткнуться на помёт или слюну заражённого лесного жителя.Согласно подписанному указу о введении карантина, продлится он до 2 мая. В этот срок на территории Белоярского и Заречного городских округов запрещается проводить ярмарки и выставки животных, снимать шкуры с охотничьей добычи и приближаться к очагу заражения (санитарная зона в данном случае установлена в радиусе трёх километров).