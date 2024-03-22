Возрастное ограничение 18+
Гололедица и дожди с мокрым снегом ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождей. Также прогнозируются гололедица и ветер до 15 метров в секунду.
В субботу, 30 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днём на севере местами небольшой мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -10…-5°C, в горах и низинах до -15°C. Днём +3…+8°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -7…-5°C, днём +5…+7°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В воскресенье, 31 март, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днём в горах до умеренного. Ночью -2…+3°C, на крайнем севере до -7°C. Днём +4…+9°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой дождь. Ночью +1…+3°C, днём +5…+7°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 30 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днём на севере местами небольшой мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -10…-5°C, в горах и низинах до -15°C. Днём +3…+8°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -7…-5°C, днём +5…+7°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В воскресенье, 31 март, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днём в горах до умеренного. Ночью -2…+3°C, на крайнем севере до -7°C. Днём +4…+9°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой дождь. Ночью +1…+3°C, днём +5…+7°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию