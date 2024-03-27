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Летевшие в Тюмень самолёты из-за сильного ветра перенаправили в «Кольцово»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Четыре самолёта, которые должны были сегодня прилететь в Тюмень, из-за обильного снегопада и сильного ветра, перенаправили на запасной аэродром «Кольцово» в Екатеринбург.
Об этом сообщает пресс-служба тюменского аэропорт «Рощино». Известно, что сегодня там ждали воздушные судна из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Сочи. Из-за их опоздания также были задержаны вылеты обратно в Санкт-Петербург и Сочи.
Об этом сообщает пресс-служба тюменского аэропорт «Рощино». Известно, что сегодня там ждали воздушные судна из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Сочи. Из-за их опоздания также были задержаны вылеты обратно в Санкт-Петербург и Сочи.
«Обращаем ваше внимание на то, что время прилета и вылета воздушных судов может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов и по метеоусловиям аэропорта»,
– говорится в сообщении пресс-службы «Рощино».
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