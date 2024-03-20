К десяти годам приговорили красноярца за убийство знакомого в Нижнем Тагиле





– рассказали в прокуратуре Свердловской области. «Через некоторое время потерпевший стал издавать хрипящие звуки, услышав это осуждённый схватил кухонный нож и нанес им удар в шею потерпевшего. От полученного колото-резаного ранения шеи слева, осложнившегося развитием острой кровопотери, потерпевший скончался на месте происшествия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила вынесли приговор 32-летнему уроженцу посёлка Притубинский Красноярского края, обвиняемого в убийстве 60-летнего знакомого, в компании которого 23 июля 2023 года он распивал спиртные напитки.По версии следствия, в тот вечер мужчины серьёзно повздорили и у ныне осуждённого возник умысел на убийство собутыльника. Он схватил электрический провод, накинул его на шею знакомого и начал душить его. Лишь когда тот перестал подавать признаки жизни он ослабил петлю.В тот же день осуждённый пытался скрыть следы убийства. Для этого он позвал своего знакомого, вместе с которым он выбросил тело через окно второго этажа. Позже тело обнаружили прохожие.Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.В отношении мужчины, который помогал скрыть следы преступления, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).