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Составные части запущенной с Байконура ракеты упадут в Свердловской области
Фото: roscosmos.ru
В воскресенье, 31 марта, в Свердловской области ожидается падение составных частей ракеты-носителя «Союз-2-1б», которую запустят с космодрома Байконур. Об этом сообщила администрация Карпинского городского округа, где ждут обломки космического корабля.
Сильно переживать из-за этого не нужно, так как, по расчётам Центра управления полётами, составные части корабля упадут вдали от населённых пунктов. Опасной будет зона, расположенная в 20 километрах севернее от посёлка Кытлым, в 10-12 километрах северо-западнее посёлка Каквинские Печи, в 17 км западнее посёлка Сосновка, в 4-5 км южнее границ заповедника «Денежкин камень» и в 2-3 км севернее Конжаковского горного массива. В этой зоне население просят не находиться в период с 29 марта по 1 апреля.
Сильно переживать из-за этого не нужно, так как, по расчётам Центра управления полётами, составные части корабля упадут вдали от населённых пунктов. Опасной будет зона, расположенная в 20 километрах севернее от посёлка Кытлым, в 10-12 километрах северо-западнее посёлка Каквинские Печи, в 17 км западнее посёлка Сосновка, в 4-5 км южнее границ заповедника «Денежкин камень» и в 2-3 км севернее Конжаковского горного массива. В этой зоне население просят не находиться в период с 29 марта по 1 апреля.
«При попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя прогнозируется сильных грохот, свечение в воздухе»,
– предупредили в мэрии.
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