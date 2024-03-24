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В свердловском УГИБДД предупреждают о сильном ветре на Тюменском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В свердловском управлении ГИБДД предупреждают водителей о сильном боков ветре на Тюменского тракте, который осложняет движение. В связи с этим автомобилистов просят снижать скорость.
Порывы и метель наблюдаются вблизи Камышлова, Талицы, Богдановича.
Порывы и метель наблюдаются вблизи Камышлова, Талицы, Богдановича.
«Снижайте скорость, увеличьте дистанцию, исключите резкие маневры. Обязательно пристёгивайтесь ремнём безопасности, крепче держитесь за руль. Предельно внимательно проезжайте участки с открытой местностью и со сложным рельефом»,
– просят автоинспекторы.
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