В свердловском УГИБДД предупреждают о сильном ветре на Тюменском тракте





– просят автоинспекторы. «Снижайте скорость, увеличьте дистанцию, исключите резкие маневры. Обязательно пристёгивайтесь ремнём безопасности, крепче держитесь за руль. Предельно внимательно проезжайте участки с открытой местностью и со сложным рельефом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении ГИБДД предупреждают водителей о сильном боков ветре на Тюменского тракте, который осложняет движение. В связи с этим автомобилистов просят снижать скорость.Порывы и метель наблюдаются вблизи Камышлова, Талицы, Богдановича.