Выходить на лёд Городского пруда в Екатеринбурге больше небезопасно

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Толщина льда на Городском пруду в Екатеринбурге достигает местами 40 сантиметров. Кажется, что это много. Но на деле «прогулки по воде» с большой долей вероятности окончатся преждевременным открытием купального сезона.С предупреждением к екатеринбуржцам выступил старший инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Свердловской области Евгений Хренков. По его словам, «весна способствует быстрой деформации льда, он рыхлый, не прочный и по всей толщине напитан водой».Буквально накануне этого обращения стало известно, что спасателям пришлось вытаскивать из холодной воды беспечных рыбаков. Это произошлона Белоярском водохранилище. Захотевшие наудить рыбки приятели не просто зашли на покрытую льдом поверхность водоёма, но заехали на неё на мотобуксировщике. Обоих рыбаков спасли, а вот их транспорт ушёл ко дну.