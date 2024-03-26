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Около 50 тысяч свердловчан пойманы за нарушением правил остановки и стоянки
Фото: Вечерние Ведомости
В Свердловской области за прошедшие почти три месяца с начала 2024 года к административной ответственности привлекли около 50 тысяч автомобилистов, которые нарушили правила остановки и стоянки. Такую цифру обнародовала областная Госавтоинспекция.
Для обнаружения нарушителей Госавтоинспекция активно применяет специальное программное обеспечение «Паутина». Оно позволяет оперативно идентифицировать машину даже с закрытым государственным регистрационным знаком, в том числе иностранным. Определение номера происходит по целому набору параметров, включая цвет, марку автомобиля и данные с камер, расположенных вблизи места совершения нарушения.
К сокрытию номера водители прибегают с надеждой остаться неузнанными и не понести наказание за нарушение. Теперь это помогает не очень. Как уточняет Свердловская госавтоинспекция, с начала года по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ («несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств») привлечено к административной ответственности порядка 47 тысяч автомобилистов. А по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ («нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств») — почти 7 тысяч водителей.
Для обнаружения нарушителей Госавтоинспекция активно применяет специальное программное обеспечение «Паутина». Оно позволяет оперативно идентифицировать машину даже с закрытым государственным регистрационным знаком, в том числе иностранным. Определение номера происходит по целому набору параметров, включая цвет, марку автомобиля и данные с камер, расположенных вблизи места совершения нарушения.
К сокрытию номера водители прибегают с надеждой остаться неузнанными и не понести наказание за нарушение. Теперь это помогает не очень. Как уточняет Свердловская госавтоинспекция, с начала года по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ («несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств») привлечено к административной ответственности порядка 47 тысяч автомобилистов. А по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ («нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств») — почти 7 тысяч водителей.
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