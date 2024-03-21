Первоуральский авторемонтный завод задолжал работникам больше миллиона рублей





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры региона. «В целях восстановления трудовых прав прокурор в интересах работников направил в суд 17 исковых заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы, а также компенсации за задержку её выплаты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Первоуральске в ходе проверки прокуратуры выяснилось, что местный авторемонтный завод задолжал 17 своим работникам зарплату за три месяца на сумму более 1,2 миллиона рублей.Суд согласился с позицией прокурора и взыскал в пользу работников предприятия сумму невыплаченных зарплат.Отмечается, что на данный момент предприятие частично погасило задолженность перед своими сотрудниками. Им было выплачено 805 тысяч рублей. Погашение оставшейся суммы задолженности и восстановление трудовых прав работников остаётся на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.