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Первоуральский авторемонтный завод задолжал работникам больше миллиона рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске в ходе проверки прокуратуры выяснилось, что местный авторемонтный завод задолжал 17 своим работникам зарплату за три месяца на сумму более 1,2 миллиона рублей.
Суд согласился с позицией прокурора и взыскал в пользу работников предприятия сумму невыплаченных зарплат.
Отмечается, что на данный момент предприятие частично погасило задолженность перед своими сотрудниками. Им было выплачено 805 тысяч рублей. Погашение оставшейся суммы задолженности и восстановление трудовых прав работников остаётся на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.
«В целях восстановления трудовых прав прокурор в интересах работников направил в суд 17 исковых заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы, а также компенсации за задержку её выплаты»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры региона.
Суд согласился с позицией прокурора и взыскал в пользу работников предприятия сумму невыплаченных зарплат.
Отмечается, что на данный момент предприятие частично погасило задолженность перед своими сотрудниками. Им было выплачено 805 тысяч рублей. Погашение оставшейся суммы задолженности и восстановление трудовых прав работников остаётся на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.
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