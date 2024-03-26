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Ожидающийся в Екатеринбурге концерт группы «Пикник» решили не отменять
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Концерт группы «Пикник», который должен пройти в «Екатеринбург Экспо» 14 апреля, решили не отменять. Руководство площадки заявило, что усилило охрану после теракта в «Крокусе».
Как заверили 66.RU в пресс-службе центра, выступление музыкальной группы пройдёт с «высоким уровнем антитеррористической защищенности», в том числе во время концерта рядом с «Экспо» будут дежурить сотрудники Росгвардии и полиции.
Известно, что в зале выкуплено примерно 60% мест.
Вчера в Санкт-Петербурге, где музыканты дали свой первый концерт после теракта, на протяжении всего вечера находились силовики с автоматами.
Как заверили 66.RU в пресс-службе центра, выступление музыкальной группы пройдёт с «высоким уровнем антитеррористической защищенности», в том числе во время концерта рядом с «Экспо» будут дежурить сотрудники Росгвардии и полиции.
Известно, что в зале выкуплено примерно 60% мест.
Вчера в Санкт-Петербурге, где музыканты дали свой первый концерт после теракта, на протяжении всего вечера находились силовики с автоматами.
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