Водителей предупредили о снегопаде и дорожных работах на трассе Пермь – Екатеринбург





– рассказали в Уралуправтодоре. «На участке с 320-го по 326-й километр с утра было затруднено движение. Там произошло разрушение переходного участка между существующей дорогой и временным пандусом для перепуска транзитного транспорта. Подрядчики, выполняющие строительно-монтажные работы, ранее уже неоднократно устраняли возникающие деформации. Сейчас работы ведут на временном пандусе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловские дорожники и автоинспекторы предупреждают водителей о пробках на Пермском тракте из-за снегопада и ремонтных работах, которые проводят в срочном порядке из-за разрушения участка дороги.Там также подчеркнули, что эти меры являются временными до тех пор, пока не начнётся выпуск горячих смесей. Обычно их начинают готовить в середине апреля – зависит от погоды.В УГБИДД сообщают о снегопаде в районе 164-го километра трассы в районе Ачита. Из-за заснеженности дорога стала скользкой. Водителей призывают к осторожному вождению.