Екатеринбург лишился одного из лучших школьных педагогов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью в Екатеринбурге скончался директор лицея №180 Алексей Крылов. Ему не было и 59 лет.Алексей Крылов хорошо известен в педагогических кругах Екатеринбурга. А знали и любили его воспитанники — прошлые и настоящие — не только «Полифорума» (так ещё называется лицей №180). После окончания собственной учёбы — сначала в Свердловском электромеханическом техникуме, а затем в Уральском политехническом институте, — он успел поработать в школе №67 микрорайона Эльмаш. И уже там, на первых шагах своей преподавательской деятельности, показал себя настолько талантливым, отзывчивым, внимательным педагогом, что победил в конкурсе «Учитель года». С 2003 года он руководил школой №213, а главой лицей №180 стал в 2006 году. И под его руководством «Полифорум» стал считаться одной из лучших школ Екатеринбурга, а то и Свердловской области.К слову, звание «Учитель года» было не единственным в послужном списке Алексея Крылова. «Учитель года Екатеринбурга», абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года», победитель 2 степени Всероссийского конкурса «Директор школы», обладатель второго места в Областном конкурсе «Лидер в образовании», — перечисляет его титулы Единый национальный реестр ведущих образовательных учреждений Российской Федерации.