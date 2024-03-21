Ради репетиций парада в Екатеринбурге перекроют некоторые улицы

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 и 25 апреля 2024 года с 07:40 до 09:30 будет закрыто движение транспорта по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской. В эти же даты с 09:00 до 14:00 транспорт не будет ходить по следующим участкам улично-дорожной сети:

– улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной;

– улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;

– улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной;

– улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной;

– улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Для екатеринбургских автомобилистов, ворчащих то на пробки, то на плохое состояние дорог, на следующей неделе появится ещё одна причина для недовольств. Некоторые улицы перекроют для движения, поскольку на них будут проходить репетиции Парада к 9 мая.На официальном портале Екатеринбург.РФ появилось расписание перекрытия улиц, которые предназначены для репетиции Парада Победы.Для предупреждения участников автомобильного движения на данных участках установят временные дорожные знаки. Будет изменён и режим работы светофоров.Кроме графика перекрытия улиц, портал опубликовал и подсказку для автолюбителей, как эти перекрытые улицы будет удобнее объезжать.