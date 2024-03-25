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Синоптики предупреждают о метелях и гололедице в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области об ожидающихся в четверг и пятницу метелях и гололедице. Также они прогнозируют в ближайшие два дня ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В четверг, 28 марта, в Свердловской области ожидаются осадки в виде дождя, снега, мокрого снега и метелей, а также – в отдельных районах гололёд. Ночью на юге -2…+3°C, на севере -7…-2°C, на крайнем севере до -12°C. Днём -4…+1°C, на крайнем севере до -9°C, на крайнем юге и юго-востоке +3…+8°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, ночью умеренные, днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью +1…+3°C, днём +3…+5°C. Ветер 5-10 м/сек.
В пятницу, 29 марта, в регионе ночью облачно, местами снег и метель, днём переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -10…-5°C, на севере до -15°C. Днём -3…+2°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 17 м/сек.
В столице Урала ночью облачно, небольшой снег, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-6°C, -2…0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 28 марта, в Свердловской области ожидаются осадки в виде дождя, снега, мокрого снега и метелей, а также – в отдельных районах гололёд. Ночью на юге -2…+3°C, на севере -7…-2°C, на крайнем севере до -12°C. Днём -4…+1°C, на крайнем севере до -9°C, на крайнем юге и юго-востоке +3…+8°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, ночью умеренные, днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью +1…+3°C, днём +3…+5°C. Ветер 5-10 м/сек.
В пятницу, 29 марта, в регионе ночью облачно, местами снег и метель, днём переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -10…-5°C, на севере до -15°C. Днём -3…+2°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 17 м/сек.
В столице Урала ночью облачно, небольшой снег, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-6°C, -2…0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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