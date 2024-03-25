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Управление ГИБДД предупредило о метели на севере Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловское управление ГИБДД предупреждает о метели на севере региона и призывает автомобилистов к осторожному вождению в период непогоды.
Ситуацию на месте контролируют экипажи ДПС. В том же районе к работе приступили дорожные службы.
«На 97-м километре автодороги Серов – Североуральск – Ивдель вблизи Североуральска идёт сильный снег, местами наблюдается метель. Дорожное полотно заснеженное, местами отмечается гололедица»,
– говорится в сообщении УГИБДД.
Ситуацию на месте контролируют экипажи ДПС. В том же районе к работе приступили дорожные службы.
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