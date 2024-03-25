Управление ГИБДД предупредило о метели на севере Свердловской области





– говорится в сообщении УГИБДД. «На 97-м километре автодороги Серов – Североуральск – Ивдель вблизи Североуральска идёт сильный снег, местами наблюдается метель. Дорожное полотно заснеженное, местами отмечается гололедица»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское управление ГИБДД предупреждает о метели на севере региона и призывает автомобилистов к осторожному вождению в период непогоды.Ситуацию на месте контролируют экипажи ДПС. В том же районе к работе приступили дорожные службы.