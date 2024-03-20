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Жители Сысерти выступают против повышения пенсий бывшим мэрам
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Сысерти выступают против надбавки в десятки тысяч рублей к пенсиям бывших мэров, которую одобрила городская дума района. Если в этом месяце на выплату пенсий бывшим градоначальникам уходило 393 729 рублей 24 копейки из бюджета муниципалитета, то в следующем это значение достигнет 610 832 рубля 28 копеек.
В пояснительной записке к проекту решения городской думы указано, что с 1 января 2024 года размер пенсии для мэров, исполнявших свои полномочия один срок, составляет 73 594 рубля 25 копеек, для бывшего главы, находившегося на своей должности два и более срока, уже 99 352 рубля 24 копейки. Проектом предполагается, что 1 апреля 2024 года пенсии вырастут до 117 750 рублей 80 копеек и 139 829 рублей 8 копеек соответственно.
Всего в Сысерти пенсии получают пять мэров, четыре из которых исполняли свои полномочия один срок и один – более одного.
Местные жители указывают четыре причины, согласно которым, решение, по их мнению, следует признать незаконным:
– Первое – нарушение регламента предварительного ознакомления с проектом документа. Горожане убеждены, что большинство депутатов узнали об этом проекте только на заседании думы.
– Второе – заседание бюджетной комиссии по данному проекту решения не проводилось из-за отсутствия документа в распоряжении комиссии, указывают жители.
– Третье – в голосовании участвовал один из депутатов, который заинтересован в увеличении собственной пенсии, подчеркивают сысертцы.
– Четвертое – горожане не видят обоснования для такого решения.
(Документ протеста на принятое думой сысертского городского округа решение есть в распоряжении редакции).
В пояснительной записке к проекту решения городской думы указано, что с 1 января 2024 года размер пенсии для мэров, исполнявших свои полномочия один срок, составляет 73 594 рубля 25 копеек, для бывшего главы, находившегося на своей должности два и более срока, уже 99 352 рубля 24 копейки. Проектом предполагается, что 1 апреля 2024 года пенсии вырастут до 117 750 рублей 80 копеек и 139 829 рублей 8 копеек соответственно.
Всего в Сысерти пенсии получают пять мэров, четыре из которых исполняли свои полномочия один срок и один – более одного.
Местные жители указывают четыре причины, согласно которым, решение, по их мнению, следует признать незаконным:
– Первое – нарушение регламента предварительного ознакомления с проектом документа. Горожане убеждены, что большинство депутатов узнали об этом проекте только на заседании думы.
– Второе – заседание бюджетной комиссии по данному проекту решения не проводилось из-за отсутствия документа в распоряжении комиссии, указывают жители.
– Третье – в голосовании участвовал один из депутатов, который заинтересован в увеличении собственной пенсии, подчеркивают сысертцы.
– Четвертое – горожане не видят обоснования для такого решения.
«Бюджет района в категорически плачевном состоянии. На детские сады и школы не хватает средств, не говоря уже о Никольской уникальной больнице. Дороги, благоустройство, поддержка малоимущих и прочие проблемы района остаются в стороне»,
– пишут жители городского округа в протесте на приятное думой решение.
(Документ протеста на принятое думой сысертского городского округа решение есть в распоряжении редакции).
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