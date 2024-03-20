Жители Сысерти выступают против повышения пенсий бывшим мэрам





– пишут жители городского округа в протесте на приятное думой решение. «Бюджет района в категорически плачевном состоянии. На детские сады и школы не хватает средств, не говоря уже о Никольской уникальной больнице. Дороги, благоустройство, поддержка малоимущих и прочие проблемы района остаются в стороне»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жители Сысерти выступают против надбавки в десятки тысяч рублей к пенсиям бывших мэров, которую одобрила городская дума района. Если в этом месяце на выплату пенсий бывшим градоначальникам уходило 393 729 рублей 24 копейки из бюджета муниципалитета, то в следующем это значение достигнет 610 832 рубля 28 копеек.В пояснительной записке к проекту решения городской думы указано, что с 1 января 2024 года размер пенсии для мэров, исполнявших свои полномочия один срок, составляет 73 594 рубля 25 копеек, для бывшего главы, находившегося на своей должности два и более срока, уже 99 352 рубля 24 копейки. Проектом предполагается, что 1 апреля 2024 года пенсии вырастут до 117 750 рублей 80 копеек и 139 829 рублей 8 копеек соответственно.Всего в Сысерти пенсии получают пять мэров, четыре из которых исполняли свои полномочия один срок и один – более одного.Местные жители указывают четыре причины, согласно которым, решение, по их мнению, следует признать незаконным: