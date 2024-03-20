Ещё 3000 человек получили доступ к скоростному интернету в новостройках Екатеринбурга





– рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Сеть фиксированного доступа строится от конвергентных (общих с мобильной сетью) магистральных узлов. До каждого дома прокладывается оптический кабель, а в доме устанавливаются узлы с телеком оборудованием, поддерживающим скорость 1 Гбит/сек. В итоге наши абоненты получают сверхскоростной интернет. Эта технология позволяет членам одной семьи одновременно пользоваться всеми имеющимися в доме гаджетами без потери скорости передачи данных, смотреть IPTV и использовать системы «умного дома»,

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Очередной этап строительства сети фиксированной связи за февраль и март 2024 года завершился подключением нескольких новых жилых комплексов к скоростному домашнему интернету в Екатеринбурге. Это ЖК River Park (район Уктус), ЖК Eleven (микрорайон Академический), ЖК Нескучный сад (район Автовокзала), ЖК Каменные палатки (район ЖБИ), ЖК Исетский (район Чкаловский), а так же дом на улице Отто Шмидта, 44, сообщили в пресс-службе МТС в Свердловской области.Сообщается, что общее количество жителей в новоподключённых домах – около 3000 человек.