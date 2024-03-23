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На заседании Екатеринбургской агломерации обсудили проект создания агробиотехнопарка «Уральский»
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
На заседании Екатеринбургской агломерации, главной темой которого было развитие сельского хозяйства в городах объединения, обсудили идею создания агробиотехнопарка «Уральский», который, как заявляется, имеет региональное значение.
Ожидается, что предприятие соединит в себе как научную, образовательную и производственную деятельность, где молодые агрономы будут на практике применять полученные знания, а селекционеры – развивать отечественное сельское хозяйство, что должно положительно сказаться на экономике региона.
Проект призван выполнить сразу несколько задач:
– производство удобрений и кормов для скота;
– селекция сельскохозяйственных товаров;
– сохранение и размножение редких видов растений;
– практическое обучение молодых агрономов;
– взращивание зеленых насаждений;
– переработка сельскохозяйственных товаров;
– животноводство и содержание бездомных животных;
– агротуризм.
Как подчеркнул проректор по научной работе и инновациям Уральского аграрного университета Михаил Карпухин, реализация будет происходить в сотрудничестве с бизнесом, который уже выразил желание включиться в проект.
По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова агробиотехнопарк уже включён в долгосрочный план развития агломерации. Сейчас в качестве потенциального места рассматривается пространство между посёлками Озерным и Студенческим, где находится участок более 11 гектаров.
Ожидается, что предприятие соединит в себе как научную, образовательную и производственную деятельность, где молодые агрономы будут на практике применять полученные знания, а селекционеры – развивать отечественное сельское хозяйство, что должно положительно сказаться на экономике региона.
Проект призван выполнить сразу несколько задач:
– производство удобрений и кормов для скота;
– селекция сельскохозяйственных товаров;
– сохранение и размножение редких видов растений;
– практическое обучение молодых агрономов;
– взращивание зеленых насаждений;
– переработка сельскохозяйственных товаров;
– животноводство и содержание бездомных животных;
– агротуризм.
Как подчеркнул проректор по научной работе и инновациям Уральского аграрного университета Михаил Карпухин, реализация будет происходить в сотрудничестве с бизнесом, который уже выразил желание включиться в проект.
По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова агробиотехнопарк уже включён в долгосрочный план развития агломерации. Сейчас в качестве потенциального места рассматривается пространство между посёлками Озерным и Студенческим, где находится участок более 11 гектаров.
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