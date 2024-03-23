На заседании Екатеринбургской агломерации обсудили проект создания агробиотехнопарка «Уральский»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На заседании Екатеринбургской агломерации, главной темой которого было развитие сельского хозяйства в городах объединения, обсудили идею создания агробиотехнопарка «Уральский», который, как заявляется, имеет региональное значение.Ожидается, что предприятие соединит в себе как научную, образовательную и производственную деятельность, где молодые агрономы будут на практике применять полученные знания, а селекционеры – развивать отечественное сельское хозяйство, что должно положительно сказаться на экономике региона.Проект призван выполнить сразу несколько задач:Как подчеркнул проректор по научной работе и инновациям Уральского аграрного университета Михаил Карпухин, реализация будет происходить в сотрудничестве с бизнесом, который уже выразил желание включиться в проект.По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова агробиотехнопарк уже включён в долгосрочный план развития агломерации. Сейчас в качестве потенциального места рассматривается пространство между посёлками Озерным и Студенческим, где находится участок более 11 гектаров.