На екатеринбургские дороги хотят нанести шумную разметку двойной сплошной с «пупырышками»





– объяснил Игорь Ощепков. «На дорогах шириной в четыре полосы и более мы планируем наносить двойную сплошную с небольшими пупырышками, которые будут создавать шумовой эффект, говоря водителю, что он пересекает двойную сплошную полосу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На дорогах Екатеринбурга хотят нанести тактильную разметку двойной сплошной линии, которая должна шуметь, когда машины на неё заезжают. Об этой инициативе рассказал председатель комитета по транспорту Игорь Ощепков.Ожидается, что это позволит снизить количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. Такую разметку хотят наносить на дорогах, где есть четыре и более полос.Шумная разметка с «пупырышками» должна будет появиться уже в этом году. Сначала специалисты нанесут краску, а потом, когда погодные условия позволят, сверху будут наносить пластик.