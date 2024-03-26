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На екатеринбургские дороги хотят нанести шумную разметку двойной сплошной с «пупырышками»

13.42 Среда, 27 марта 2024
Фото: Вечерние ведомости
На дорогах Екатеринбурга хотят нанести тактильную разметку двойной сплошной линии, которая должна шуметь, когда машины на неё заезжают. Об этой инициативе рассказал председатель комитета по транспорту Игорь Ощепков.

«На дорогах шириной в четыре полосы и более мы планируем наносить двойную сплошную с небольшими пупырышками, которые будут создавать шумовой эффект, говоря водителю, что он пересекает двойную сплошную полосу»,

– объяснил Игорь Ощепков.


Ожидается, что это позволит снизить количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. Такую разметку хотят наносить на дорогах, где есть четыре и более полос.

Шумная разметка с «пупырышками» должна будет появиться уже в этом году. Сначала специалисты нанесут краску, а потом, когда погодные условия позволят, сверху будут наносить пластик.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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12:32 В суде рассмотрят вопрос о принудительном лечении екатеринбуржца, покусившегося на жизнь племянницы
11:55 Замдиректора крупной уральской компаний отдал мошенникам более семи миллионов рублей
11:06 Директор екатеринбургского ТЮЗа покидает свой пост
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